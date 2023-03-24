أجرى اللاعب الدولي للترجي الرياضي التونسي غيلان الشعلالي عملية جراجية على غضروف الركبة اليسرى تمت بنجاح حسب ما وصفها الدكتور المنصف بن عبيد رئيس اللجنة الطبية بالترجي التونسي الذي بين في تصريح نقلته صفحة الترجي لتونسي "ان هذا التدخل الجراحي لا يمت بأي صلة بالعملية التى أجراها غيلان الشعلالي السنة الفارطة والتي كانت على الركبة الأخرى (اليمنى)".



ويحتاج اللاعب الشعلالي مرحلة علاج طبيعي و تأهيل بدني مدتها 6 أسابيع .

ويذكر انه تمت دعوة الشعلالي لخوض تربص تحضيري لمقابلتي المنتخب الوطني مع نظيره الليبي يومي 24 و 28 مارس الجاري في اطار تصفيات كاس امم افريقيا 2024 لكن الاصابة حرمته من المشاركة .



