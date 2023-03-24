سيدي بوزيد: قريبااعادة تشغيل المسبح نصف أولمبي المغطى المعطل (الوالي)

سيدي بوزيد: قريبااعادة تشغيل المسبح نصف أولمبي المغطى المعطل (الوالي)

صورة توضيحية
Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 08:21 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أكد والي سيدي بوزيد ،عبدالحليم حمدي أنه سيتم اعادة تشغيل المسبح نصف أولمبي المغطى بسيدي بوزيد في أقرب الآجال ليستفيد منه أبناء الجهة.
وأشار عبد الحليم حمدي في تصريج ل/وات/، الى أن مشروع المسبح نصف أولمبي المغطى بسيدي بوزيد انتظره ابناء الجهة ، حيث استكملت اشغاله ودشن رسميا سنة 2018، ليتم غلقه بعد أشهر من دخوله حيز الاستغلال بسبب عدة اشكاليات .

ولفت الى ان المعاينة تثبت وجود خلل في اجزاء من المبنى وتسرب للمياه من المسبح الكبير ومن المسبح الصغير وتشقق لعدد من الجدران وتكسير في البلور ،اضافة الى خلل في شبكة الكهرباء وهي أضرار فادحة لحقت بمشروع المسبح نصف أولمبي المغطّى الذي تجاوزت كلفة أشغاله 5 مليون دينار.
وأكد أن قرار القيام بالاصلاحات اللازمة لتشغيل المسبح بالتنسيق مع بلدية سيدي بوزيد ليس طمسا للحقيقة بل اصرار على المحاسبة ، موضحا ان تعطل هذا المشروع كان نتيجة سوء تصرف وتلاعب بصفقة المشروع وجريمة في حق شباب الجهة الذي لم يستفد من هذا الانجاز
وبين أن مشروع المسبح كان محل تحقيق لدى النيابة العمومية في ملف فساد، ودعا القضاء لتحمل مسؤولياته خاصة بعد أن تم ختم كل الابحاث والاختبارات اللازمة ولم تتم محاسبة المقصرين الى حد الآن ومحاسبة من أجرم في حق المال العام وفي حق الجهة.
يذكر أن المسبح نصف أولمبي المغطى بسيدي بوزيد تم تدشينه رسميا يوم 6 أوت 2018 ودخل حيز الاستغلال فترة صغيرة وتم غلقه بسبب عدد من الاشكاليات وبقي مغلقا الى حد الآن.

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