أكثر من 50 مبارزا في كندا ا يوجهون نداء لوزيرة الرياضة الكندية بسبب "سوء المعاملة"

أكثر من 50 مبارزا في كندا ا يوجهون نداء لوزيرة الرياضة الكندية بسبب "سوء المعاملة"

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 07:38 قراءة: 1 د, 2 ث
      
انضم أكثر من 50 مبارزا كنديا حاليا وسابقا إلى دعوة متزايدة لإجراء تحقيق قضائي كندي بشأن سوء المعاملة في الرياضة قائلين إن الخوف من الانتقام أبقاهم صامتين لما يقرب من 20 عاما بشأن الممارسات المسيئة حسب ما اوردنه وكالة (رويتر).

وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها "مبارزون من أجل التغيير في كندا" في رسالة لوزيرة الرياضة باسكال سانت أونج اليوم الخميس نشرت على الإنترنت "لسوء الحظ، وحدتنا تجاربنا المشتركة في الإساءة والإهمال والتمييز.
"على مدى السنوات 20 الماضية، عانينا من أشكال مختلفة من الإساءة النفسية والجسدية والجنسية وسوء السلوك".
وقال المبارزون في الرسالة إن كثيرين ما زالوا يشعرون بالتأثير النفسي والجسدي بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل واضطراب ما بعد الصدمة ومحاولات الانتحار.
ويقول المبارزون إن بعض الجناة كانوا من مدربي الفرق الكندية وإن الرياضيين الذين تعرضوا للإيذاء كانوا في الغالب من القصر.
وأضافوا أن وقائع الإساءة حدثت في بطولات يرعاها الاتحاد الكندي للمبارزة على مستوى المقاطعات حتى المسابقات الوطنية والدولية.

واهتزت كندا بسبب فضائح رياضية على مدار العام الماضي حيث دعا ألوف الرياضيين في الجمباز والتزلج والملاكمة وكرة القدم النسائية والتجديف سانت أونج لتطهير الرياضة من هذه الممارسات.
وطالبوا بإجراء تحقيق وطني على غرار تحقيق تم في 1989 بحث في استخدام المنشطات والعقاقير المخدرة في الرياضة بعد فضيحة بن جونسون في أولمبياد سول 1988.

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