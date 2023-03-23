خصّص الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي 1800 طردا غذائيا للعائلات محدودة الدخل في ولاية تطاوين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وفق ما افاد به، اليوم الخميس، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية منير الخربي.



وأضاف الخربي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 6785 عائلة معوزة منتفعة بمنحة المعوزين بالجهة ستستفيد بمناسبة هذا الشهر الكريم بمنحة اضافية بـ60 دينار مع بداية الشهر الكريم، ومثلها قبيل عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنّه تم توجيه 6800 مساعدة غذائية لمستحقيها في إطار الهبة الليبية التي وصلت لتونس في الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، علي الطرومي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن اللجنة الجهوية توزع مساعدات اضافية لاصحاب بطاقات العلاج المجاني ومنخفضة التعريفية وفق ما يتوفر لها من مخزون.

وأكد المسؤولان على أن توزيع المساعدات يتم عبر السلط المحلية واللجان المحلية للتضامن الاجتماعي.



