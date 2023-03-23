جلال القادري: المباراة مع منتخب ليبيا تتطلب التركيز التام و الجدية الكاملة من اجل تحقيق الانتصار

. شدد مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم جلال القادري ان مواجهة المنتخب الليبي غدا بملعب حمادي العقربي برادس بمناسبة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2024) ستكون صعبة و تتطلب التحلي بالتركيز التام و الجدية الكاملة من اجل تحقيق الانتصار.

واوضح القادري خلال لقاء اعلامي عقده عشية اليوم الخميس بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس ان "المنتخب التونسي سيفتتح غدا الجمعة مرحلة جديدة بعد مشاركته في نهائيات كاس العالم 2022 وهي مرحلة تحمل طموحات جديدة و اهدافا متجددة في مقدمتها التاهل الى نهائيات كاس امم افريقيا 2024 حيث نواجه المنتخب الليبي (3 نقاط) في الجولة الثالثة وفي رصيد المنتخب التونسي 4( نقاط) ولهذا ستكون المباراة على قدر كبير من الاهمية من اجل ضمان اكبر عدد من النقاط و تحقيق خطوة نحو التاهل مضيفا " نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية مع اداء يرتقي الى مستوى التطلعات حيث ان هدفنا بعد المشاركة الاخيرة في كاس العالم هو تدعيم الثوابت و تطوير المردود الجماعي للمنتخب".

وتابع القادري ان المنتخب التونسي اكتسب نواة صلبة من اللاعبين كما ان الفترة الراهنة جد مناسبة في ظل تقارب المستوى و الجاهزية البدنية لجل اللاعبين سواء الناشطين في البطولة الوطنية او المحترفين بالخارج شان محمد علي بن رمضان و ياسين مرياح و عيسى العيدوني و الياس السخيري و هذه عوامل من شانها مساعدة المنتخب الوطني على التالق لاسيما في ظل الاجواء المتميزة التي تسود المنتخب".



وحول الموقف من ملف اللاعب سيف الدين الخاوي اشار القادري ان "طبيب المنتخب التونسي تواصل في عديد المناسبات باللاعب الذي لم يبين موقفه من الاصابة التي تعرض لها كما اكد للمدرب المساعد سليم بن عاشور حين تواصل معه هاتفيا قال ان لديه بعض الاوجاع و مشاركته في تحضيرات لقاء ليبيا غير مؤكدة و هذا ما جعلنا نتخذ قرارا بعدم دعوته للمواجهة المزدوجة ضد ليبيا ".



وفي ما يتعلق بالخصائص الفنية للمنافس اكد مدرب المنتخب التونسي ان "المنتخب الليبي يتمتع بمجموعة طيبة من اللاعبين يتقدمهم حمدو الهوني وهو من افضل مهاجمي البطولة التونسية فضلا عن عناصر اخرى تتمتع بامكانيات محترمة مثل صوله و صبو و السويسي ونحن نعلم كل كبيرة و صغيرة عن المنتخب الليبي فنيا و تكتيكيا ونفس الشئ بالنسبة اليه و لهذا نتوقع مواجهة قوية سواء في تونس او بعد 5 ايام في بنغازي".



يذكر ان مباراة المنتخب التونسي ونظيره الليبي في اطار الجولة الثالثة من تصفيات كاس امم افريقيا ( كوتديفوار 2024 ) ستدور غدا الجمعة انطلاقا من الساعة التاسعة و النصف ليلا بملعب حمادي العقربي برادس.



