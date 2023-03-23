اعطاء إشارة انطلاق برنامج المساعدات الاجتماعية للإحاطة بالعائلات المعوزة والفقيرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أعطى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الخميس بمقر جامعة تونس للتضامن الاجتماعي، إشارة انطلاق برنامج المساعدات الاجتماعية للإحاطة بالعائلات المعوزة والفقيرة خلال شهر رمضان المعظّم وعيد الفطر المبارك، والذي أعدّته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.





وتقدر القيمة الجملية لهذه المساعدات بأكثر من 13 مليون و412 ألف دينار وتتضمن توزيع قفة رمضان وتنظيم موائد الإفطار وتوزيع ملابس وأحذية بمناسبة عيد الفطر، وفق بلاغ للوزارة.



وستتولى الوزارة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي توزيع قفة رمضان (45 ألف قفة) في شكل طرود غذائية وذلك بقيمة تقديرية تبلغ 85 د للقفة الواحدة وبقيمة جملية تقدّر بـ 3 ملايين و825 الف دينار.



كما سيتم بمناسبة هذا الشهر الكريم تنظيم 48 مائدة إفطار عن طريق هياكل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بـ 20 ولاية يؤمّها 4340 منتفعا وذلك بقيمة جملية تقدّر بأكثر من 1 مليون و137 الف دينار.



وبمناسبة عيد الفطر المبارك ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي توزيع ملابس وأحذية لفائدة ضعاف الحال وذلك بتخصيص 100 ألف قطعة ملابس و25 ألف زوج حذاء على ذمة هياكل الاتحاد الجهوية ويمكن دعمها بكميات إضافية



وأضاف البلاغ انه في إطار الحرص على تلبية الطلبات الطارئة بالنسبة لغير المنتفعين بقفة رمضان وتجسيما لمبدإ عدم ازدواجية الانتفاع بعنوان نفس البرنامج، تم وضع كمية من المواد الغذائية على ذمة الهياكل الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قصد الأخذ بيد هذه الوضعيات المستجدة بتمكينهم من طرود غذائية بـ 20 كغ للطرد الواحد، وخصص لهذا البرنامج 200 طن من المواد الغذائية وذلك بحوالي 10 آلاف طرد بقيمة جملية تقدر بـ 200 الف دينار.



