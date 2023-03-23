كاس الملك سلمان للاندية العربية - اتحاد المنستير وفحمان اليمني ذهابا يوم 5 افريل المقبل في الرياض

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد 05 افريل المقبل لاجراء مقابلة ذهاب الدور الاول بين الاتحاد الرياضي المنستيري ونادي فحمان اليمني بملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض .



ويشار الى الاتحاد الدولي لكرة القدم يفرض حضرا على الملاعب اليمنية منذ عام 2011

وتاهل نادي فحمان إلى الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد فوزه ببطاقة الملحق التي تنافس عليها مع أندية فالكو من "جزر القمر"، وهورسيد من "الصومال"، وسولار من "جيبوتي".



وكان الفريق اليمني اجرى تربصا تحضيريا في السعودية بداية الشهر الجاري وخاض مقابلات الملحق . وتعادل في الاسبوع الماضي في اطار مباراة ودية مع نادي الشعلة اليمني 1-1



ويذكر ان الاتحاد العربي لكرة القدم خصص جوائز مالية هامة للاندية المشاركة في البطولة تتوزع قيمتها بالدولار الامريكي كالاتي /



- يحصل صاحب المركز الأول البطل على 𝟔.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

-يحصل صاحب المركز الثاني على 𝟐.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

- يحصل كل ناد خرج من دور نصف النهائي 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

- يحصل كل ناد خرج من دور ربع النهائي 𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎

- يحصل كل ناد خرج من دور المجموعات 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

- يحصل كل اتحاد وطني على نسبة 𝟏𝟎 % من مكافأة ناديه/أنديته .

- يحصل النادي المشارك في البطولة لقاء الانتقال والسفر عن كل مره خارج بلده

على مبلغ (20.000 ) عشرون ألف دولار أمريكي



