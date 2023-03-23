سواحل صفاقس والشابة: إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وانتشال 7 جثث لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء

تمكنت الوحدات العائمة للحرس البحري، منذ أمس الأربعاء وإلى حدود الساعة الثانية و30 دقيقة من نهار اليوم الخميس، من إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل صفاقس والشابة، وفق المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.



وأضاف المصدر أن هذه الوحدات تمكنت من ضبط 2034 مجتازا من بينهم 9 تونسيين، وانتشال 7 جثث لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء (كهلان، 4 أطفال، 1 رضيع).







