رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من القادة العرب بمناسبة حلول شهر رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، مكالمات هاتفية، "تبادل خلالها التهاني الأخوية مع عدد من قادة الدول العربية".



وقد هنّا الرئيس في هذه المكالمات، كلا من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني ورئيس دولة فلسطين، محمود عبّاس ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة الرئاسة.



