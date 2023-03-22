الملعب التونسي: غياب العواضي لمدة تتراوح بين 4 و6 اسابيع بداعي الاصابة

اعلن الملعب التونسي ان اللاعب كريم العواضي قائد فريق اكابر كرة القدم سيغيب عن الميادين لمدة تتراوح بين 4 و6 اسابيع وذلك على اثر اصابة عضلية تعرض لها في مباراة الملعب التونسي والنادي البنزرتي يوم الاحد الفارط ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكان العواضي وفق ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق باردو على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء قد غادر الميدان في لقاء النادي البنزرتي منذ الشوط الاول (الملعب التونسي فاز في المباراة بنتيجة 1-صفر).

ويحتل الملعب التونسي صدارة مجموعة تفادي النزول ب6 نقاط من انتصارين.







