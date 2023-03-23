القيروان: استرجاع عقار فلاحي يمسح 35 هكتارا بعمادة أولاد خلف بمعتمدية حفوز

Publié le Jeudi 23 Mars 2023 - 08:18 قراءة: 0 د, 24 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقيروان، يوم الأربعاء، عقارا دوليا فلاحيا يمسح حوالي 35 هكتارا بعمادة أولاد خلف الله من معتمدية حفوز، والذي تمّ الاستيلاء عليه والتصرف فيه من قبل الغير دون وجه شرعي.

وقد جرت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وبحضور كافة الهياكل الإدارية والأمنية بالجهة، فيما تولت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية التعهد بالعقار المسترجع إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يارا





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