أكودة : حجز ما قيمته حوالي مليوني دينار من المواد الغذائية الأساسية المُعدة للإحتكار والإحتفاظ بصاحبها

أكودة : حجز ما قيمته حوالي مليوني دينار من المواد الغذائية الأساسية المُعدة للإحتكار والإحتفاظ بصاحبها

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 35 ث
      
داهمت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية امس الثلاثاء مخزنين عشوائيين بجهة أكودة من ولاية سوسة وذلك بعد توفر معلومات تفيد بتعمّد شخص تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية المدعمة داخل مخزنين عشوائيين بجهة أكودة بغاية احتكارها
ووفق ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني، فقد تم بعد استشارة النيابة العمومية وبالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة حجز 150ألف علبة طماطم و 1500 قارورة زيت نباتي سعة 05 لتر و 400 ألف علبة تونة و50 الف علبة هريسة وذلك بقيمة جملية للمحجوز قدرت بحوالي مليوني دينار.
كما تم بعد أذن النيابة العمومية الإحتفاظ بالمشتبه به من أجل "الإحتكار والمضاربة" مع حجز كامل البضاعة من قبل المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض

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