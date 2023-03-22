قابس : تحديد أسعار اللحوم الحمراء

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 17:22 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نشرت اليوم الغرفة النقابية الجهوية للقصابين بولاية قابس اعلاما لكافة منظوريها ضمنته الأسعار القصوى لبيع اللحوم الحمراء من ذلك بيع الكلغرام الواحد من لحم " البرشني والعلوش" ب 35 دينارا و22 دينارا "للبركوس والضان" و24 دينارا "للعجل المخلط" و24 دينارا " للبقري هبرة".
وقد دعا مساء أمس الثلاثاء الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم كافة التجار في جميع القطاعات وكذلك المساحات التجارية الكبرى المنضوية في هذه المنظمة الى توفير السلع التي يحتاجها المواطن خلال هذا الشهر والى التخفيض في الأسعار مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن.


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