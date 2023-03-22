سجلت ولاية سوسة خلال الفترة الممتدة من 01 مارس الى غاية 20 مارس 2023 زيادة ب10٫0 بالمائة في عدد السياح الوافدين الذين بلغ عددهم 45 الفا و737حريفا مقابل 41 الفا و 564 حريفا في نفس الفترة من السنة الماضية .

كما سجلت الجهة خلال هذه الفترة زيادة ب 61٫2 بالمائة في عدد الليالي المقضاة التي بلغ عددها 130058 ليلة مقابل 80702 ليلة بالسنة الماضية.

وقد كان لهذه الأرقام وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد في تصريح لمكتب "وات" انعكاسا إيجابيا على النشاط السياحي بولاية سوسة منذ بداية السنة الحالية والى غاية 20 مارس 2023 وذلك بعد تسجيل زيادة ب 59٫3 بالمائة في عدد الوافدين حيث بلغ عددهم 152و234حريفا مقابل 95563 حريف خلال نفس الفترة من السنة الماضية .

كما سجلت الجهة خلال هذه الفترة // الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية // زيادة ب 123٫8 بالمائة في عدد الليالي المقضاة التي بلغ عددها 446861 ليلة مقابل 199674 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.

ولاحظ المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان السوق الداخلية التونسية بقيت في صدارة الاسواق السياحية بالجهة واحتلت المرتبة الاولى في عدد الوافدين على فنادق جهة سوسة القنطاوي مشيرا في هذا السياق الى ان النزل السياحية بالجهة استقبلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 81759 وافدا تونسيا أي بزيادة قدرت ب5ر7 بالمائة في عدد الوفادات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

وقد اظهرت احصائيات المندوبية الجهوية للسياحة تطورا في عدد السياح الجزائريين بنسبة 1000 بالمائة مقارنة بسنة 2022 حيث تم تسجيل اقامة 23215 سائح جزائري داخل نزل جهة سوسة القنطاوي منذ بداية السنة والى غاية 20 مارس الجاري.

وأشار القايد ان ولاية سوسة سجلت زيادة ب 8٫6 بالمائة في عدد الوافدين خلال الفترة الممتدة من 11 مارس الى غاية 20 مارس 2023 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المرجعية 2019 حيث بلغ عددهم 28041 حريف مقابل 25810 حريف لسنة 2019

وشهدت ولاية سوسة في المقابل خلال الفترة الممتدة من 11 مارس الى غاية 20 مارس 2023 نقصا ب7٫7بالمائة في عدد الوافدين حيث بلغ عددهم 28041 حريفا مقابل 30387 حريفا في السنة الماضية ولكنها سجلت خلال نفس الفترة زيادة ب 31٫8 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 73498 ليلة مقابل 55745 ليلة بالسنة الماضية



