تقليص الفجوات الرقمية وتغيير مواقف الفاعلين الاقتصاديين يمكن من تحول رقمي سريع

توقعت دراسة حول التحول الرقمي بحلول عام 2050، تسريعا على مستوى الانتقال الرقمي من خلال تغيير مواقف الفاعلين الاقتصاديين وأيضا تقليصا في الفجوات الرقمية، مما سيمكن القطاع الرقمي في تونس من التميز في التخصص الدولي وأن تصبح البلاد مركزا رقميا.



كما تتوقع هذه الدراسة، التي قدمها، امس الثلاثاء، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، خلال ندوة في دار الضيافة بقرطاج، استنادا الى سيناريو قابل للتحقيق بعنوان "التحول الرقمي الكامل والناجح"، انطلاقة للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بفضل الجهود المشتركة للجهات الفاعلة العمومية والخاصة وتحسن في النشاط الاقتصادي وعلى مستوى المالية العمومية، مما يؤدي إلى تحقيق نمو قوي في تونس على مدى فترة طويلة.



وتستفيد تونس، في هذا الإطار، من التطورات التكنولوجية على المستوى الدولي مما يجعل كلفة الإنفاق على البنية التحتية اقل وأكثر ملاءمة.



واعتمدت تونس بنجاح تقنيات الجيل الخامس والسادس والاجيال التي تلي في مجال الهاتف الجوال وكذلك معايير الاتصالات ليتحسن معدل النفاذ الى الألياف البصرية بشكل ملحوظ وزادت التوصيلات ذات التدفق العالي. وستتراوح نسبة إجمالي توصيلات الألياف البصرية العالية السعة بين 20 بالمائة و 25 بالمائة ( 2.47 بالمائة حاليا).



كما ان القدرات غير المستغلة للشركات على غرار الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، تجعل من الممكن تزويد البلاد بالألياف البصرية لفائدة المناطق الداخلية وذلك بعد إعادة إطلاق البرنامج الذي سيمكن من مضاعفة شبكة السكك الحديدية المستغلة.



واستنادا لهذا السيناريو، تم التوصل إلى اتفاق بين الفاعلين في المنظومة الاقتصادية لتحسين الاستثمار في البنى التحتية، بما يسمح للمشغلين بتحسين التواصل مع بقية البلدان المجاورة وتقديم عروض تنافسية هامة منخفضة التكلفة للمواطنين.



ومكنت هذه الجهود المبذولة على مستوى البنى التحتية فقد تراجعت أسعار الاشتراكات والاتصالات مع تحسن الخدمات. وسيستقر النفاذ الى السعة العالية بين 25 و 30 وصلة لكل 100 ساكن ( حاليا12.66 وصلة لكل 100 ساكن).



//تاثير التحول الرقمي على راس المال البشري والقدرة على الاستيعاب التكولوجي//

تبين هذه الدراسة، التي تم انجازها بالاشتراك مع مؤسسة "كونراد اديناور شتيفتونغ"، ان استعادة النمو وتحسين المالية العمومية يدفعان تونس الى تقوية برامجها في مجال رقمنة التعليم والثقافة والعلوم والصحة.



كما تسجل الاستثمارات في رأس المال البشري الخاص والعمومي انطلاقة لتتحسن بذلك الركيزة الاولية للكفاءات الرقمية بشكل كبير. واصبحت الثقافة الرقمية شرطا أساسيا للمواطنة في وقت توفر فيه الدولة الحد الأدنى من التكوين لكل المواطنين لتمكينهم من الإدماج الرقمي.



وتضيف الوثيقة ذاتها انه مع تحسن جودة التعليم ، تصبح الدولة قادرة على المنافسة في جميع مستويات التعليم (الابتدائي والثانوي والعالي وفق التصنيفات الدولية). كما يؤدي تحسين المهارات والاستثمار في التعليم إلى تصدير مهم للمواهب لتصبح تونس قطبا للهجرة الدائرية يستقطب اكثر فاكثر الكفاءات العالية والمهارات المختلفة بما يحفز العديد من الشركات على القيام باستثمارات مباشرة هامة في تونس.









