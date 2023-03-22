قبلي: مشروع "القرش" تظاهرة سنوية بالقلعة من معتمدية دوز لاعانة العائلات محدودة الدخل قبيل شهر رمضان

نظّمت جمعية رفق للتنمية البشرية، صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية بولاية قبلي، مشروع "القرش" في دورته التاسعة، وهي تظاهرة تتمثل في توزيع منابات من اللحوم الحمراء على عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

واوضح عضو جمعية رفق للتنمية البشرية ورئيس مشروع "القرش"، ابراهيم لطوفة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذه تظاهرة القرش (ثلاثة نقاط فوق حرف القاف) هي من العادات المتوارثة عن الأباء والاجداد وتتمثل في شراء عدد من الحواشي اي صغار الابل وذبحها وتقسيمها في شكل منابات بالتساوي تعرف بتسمية "الديار" حيث يتم تكديس اللحم في شكل كتل متقاربة دون الاعتماد على آلة الوزن، ثم توزيعها على العائلات المعوزة مساء اليوم الاخير من شهر شعبان وذلك لمساعدة هذه العائلات على مجابهة مصاريف شهر رمضان.

واعتبر المصدر ذاته أن مشروع القرش بات من العادات الحميدة التي تم تجديدها بمنطقة القلعة وذلك بالتعاون مع عدد من أهالي المنطقة ومتساكنيها بالخارج لجمع التبرعات المخصصة لشراء 5 من الحواشي التي سيتم ذبحها وتوزيع لحومها في سريّة على العائلات المستحقة من منطقة القلعة ومن بعض القرى المجاورة.

وأضاف انه من المؤمل ان يبلغ عدد العائلات المنتفعة من مشروع القرش ما يزيد عن 300 عائلة، سيما وأنّ عدد العائلات المنتفعة بهذا المشروع خلال السنة الفارطة بلغ 330 عائلة بمعدل حوالي 3 كلغ من اللحوم لكل عائلة.



