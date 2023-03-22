أعلنت شركة الخدمات الوطنية والاقامات، عن انطلاق عملية تسجيل حجيج مكفولي التونسيين بالخارج بداية من يوم غد الخميس لتتواصل الى غاية يوم الاثنين 15 ماي 2023 بالممثليات التونسية بالخارج



ودعت الشركة في بلاغ صادر عنها، الاربعاء، الى الاطلاع على المزيد من المعلومات على موقعها الرسمي



www.snr-tunisie.com او الاتصال على الرقم 92555333







