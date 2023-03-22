شركة الخدمات الوطنية والاقامات تعلن عن انطلاق عملية تسجيل حجيج مكفولي التونسيين بالخارج بداية من يوم الخميس

شركة الخدمات الوطنية والاقامات تعلن عن انطلاق عملية تسجيل حجيج مكفولي التونسيين بالخارج بداية من يوم الخميس

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلنت شركة الخدمات الوطنية والاقامات، عن انطلاق عملية تسجيل حجيج مكفولي التونسيين بالخارج بداية من يوم غد الخميس لتتواصل الى غاية يوم الاثنين 15 ماي 2023 بالممثليات التونسية بالخارج

ودعت الشركة في بلاغ صادر عنها، الاربعاء، الى الاطلاع على المزيد من المعلومات على موقعها الرسمي

www.snr-tunisie.com او الاتصال على الرقم 92555333



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