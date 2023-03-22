منوبة: تواصل الفحوصات الطبية الموجّهة لفائدة حجيج الجهة

تواصلت، اليوم الأربعاء، بمركب سليّم عمّار بمستشفى الرازي بولاية منوبة عملية الفحص الطبي الموجّهة لحجيج ولاية منوبة البالغ عددهم 507 حجّاج، والتي تنفذها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية والإدارة الجهوية للصحة طيلة 3 أيام متتالية، وفق معطيات تلقتها "وات" من مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمنوبة.

وقد تم تخصيص 15 طبيب صحة عمومية، و10 إطارات طبية وشبه طبية، فضلا عن إطارات الإدارة الجهوية للصحة والمشرفين على الشؤون الدينية والوعاظ من المعتمديات الثماني بالجهة، لتسهيل الإجراءات ولتأمين الفحوصات الطبية اللازمة من أجل ضمان سلامة الحجيج من الامراض وقدرتهم الصحية والذهنية على أداء مناسك الحجّ في أفضل الظروف.

وفي إجراء جديد هذه السنة، تم تجميع جميع الحجاج في مكان موحد للفحوصات الطبية الأيام الثلاثة الحاليّة، على ان تستأنف العملية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين لمتابعة حالة الحجاج الذين وقعت احالتهم على فحوصات إضافية وتحاليل طبية ضمن الاختصاص الذي يتماشى والتشخيص خلال الفحص الاولي.

وقد تم إخضاع الحجيج الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة، وفق معطيات مصالح الإدارة الجهوية للصحة، لفحص معمّق للتأكد من قدراتهم البدنية والذهنية لتحمل مصاعب السفر والاقامة خلال موسم الحج، فيما تشمل عملية التلقيح الحجيج المسجلين في القائمة النهائية وقائمة الانتظار خاصة منهم الطاعنين في السن أو المصابين بأمراض مزمنة، وفق ما ورد في الوثيقة ذاتها.

وسيتم بعد استيفاء جملة الإجراءات الصحية، تحديد تواريخ للخضوع للتلاقيح اللازمة، ثم مباشرة عمليات التوعية والتحسيس حول كيفية المحافظة على صحتهم وسلامتهم في المأكل والمشرب والمسكن والنظافة والراحة خلال كامل مراحل الحج، وتجنب كل ما يعرض صحتهم للخطر.



