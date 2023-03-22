مدرب محلي لقيادة الزمالك في المرحلة الانتقالية (مسؤول)

ستسند مهمة قيادة نادي الزمالك لكرة القدم إلى مدرب محلي بعد انتهاء التجربة مع الفني البرتغالي جغيسوالدو فيريرا الذي سيغادر الفريق نهائيا حسب ما أكد أمين صندوق النادي.

وقال خالد لطيف في تصريحاته للقناة الأولى المحلية "الآن نستطيع أن نقول أن فيريرا سيرحل عن الزمالك بصورة نهائية، الأمور بين الطرفين انتهت تقريبا. وستكون مغادرته للفريق بطريقة لائقة بالنظر لما قدمه من إنجازات

حتى وإن لم يوفق في الفترة الماضية. فالبرتغالي أبدى مرونة كبيرة في مفاوضاته مع الزمالك بخصوص حصوله على مستحقاته المتأخرة قبل الرحيل".

وأضاف: " الجهاز الفني الجديد للزمالك سيكون أجنبيا لكننا سنكلف مدربا من أبناء النادي بالمهمة في المرحلة الانتقالية المؤقتة قبل تعيين المدير الفني الجديد".

وقرر الزمالك فك ارتباطه بفيريرا الذي قاده في الموسم الماضي لحصد لقبي البطولة والكأس بعدما ساءت النتائج هذا الموسم.

وودع الزمالك منافسة رابطة أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما خرج قبلها من كأس مصر (نسخة الموسم الماضي المؤجلة) بينما يحتل حاليا المركز الخامس في البطولة المصرية الممتازة.



