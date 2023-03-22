وزارة التجارة تدعو مستشاري التصدير الى تحيين ملفاتهم قبل يوم 12 ماي 2023

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 14:45 قراءة: 0 د, 22 ث
      
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مستشاري التصدير الى تحيين ملفاتهم قبل يوم 12 ماي 2023.

وتعمل وزارة التجارة، وفق بلاغ اصدرته الاربعاء، على تحيين القائمة الحالية لمستشاري التصدير. وتاتي هذه الخطوة نظرا للدور الهام الذي يقوم به سلك مستشاري التصدير في مجال تنمية الصادرات.

ويقدم مستشارو التصدير خدمة الاستشارات ومرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية في عمليتها التصديرية . وتسعى وزارة التجارة الى تطوير هذا السلك وإعطائه دفعا جديدا الى جانب تعزيز التواصل معه.



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