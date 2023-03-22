أفضت جلسة صلحية انعقدت، أمس الثلاثاء، بمقر ولاية تطاوين، الى تأجيل الاضراب الذي كان مقررا بداية من اليوم ولمدة 3 ايام بحقل الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط "سيتاب" بالبرمة الى 2 و 3 و 4 ماي القادم.

وقد تعهدت ادارة الشركة للطرف الاجتماعي خلال المهلة الممنوحة لها بتفعيل محاضر الاتفاق الممضاة، وتحسين الاعاشة والتموين، وتمكين العمال من أزياء العمل، وتوفير متطلبات الصحة والسلامة، وهي النقاط المدرجة في برقية الاضراب التي أصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يوم 12 مارس الجاري.

من جهة أخرى، توصلت ادارة شركة "سودابس" البتروليّة العاملة بصحراء ولاية تطاوين في جلسة صلحية ثانية انعقدت أمس بمقر ولاية تطاوين الى الغاء إضراب مؤجل كان مقررا لايام 22 و 23 و 24 مارس الجاري، والتوصل إلى ترضي الطرفين من اجل سلامة المناخ الاجتماعي بالمؤسسة وتحسين ظروف العمل فيها.



