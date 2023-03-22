ستقام النهائيات القارية لبطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم في ديربان، (جنوب إفريقيا ) في الفترة من 5 إلى 8 أفريل المقبل ، حيث ستلتقي أفضل فرق المدارس من القارة الافريقية للمراهنة على التتويج بلقب البطل في صنفي الفتيان والفتيات.





وستكون كرة القدم المدرسية التونسية ممثلة بفريق كرة القدم بالمدرسة الاعدادية الهادي عيادي بصفاقس الذي كان تاهل عن منطقة شمال افريقيا في التصفيات التي جرت بالقاهرة وذلك حسب ما افاد به الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) .



وستنطلق النهائيات القارية لبطولة المدارس الأفريقية لكرة القدم يوم الأربعاء 5 أفريل المقبل وستقام جميع المباريات على ملعب الملك زويليثيني في أولمازي ، جنوب "ديربان" .

وسيشارك 14 فريقًا في المرحلة النهائية للبطولة في مسابقتي الفتيان والفتيات. وتشمل بطولة صنف الفتيان / مدرسة هادي عيادي بصفاقس (تونس) ، سي إي جي سانت ريتا (بنين) ، مدرسة كلافام الثانوية (جنوب إفريقيا) ، مجمع مدارس بن سيكو سيلا (غينيا) ، سي إي هوريزون أوف بوكافو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، )، مدرسة رويال جاينتس الثانوية (أوغندا) ومدرسة سليمة الثانوية (ملاوي).



وقد تبرعت مؤسسة موتسيبي( رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم) بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي كجوائز مالية للبطولة ، مما يجعلها أغلى منافسة رياضية مدرسية في افريقيا . وسيحصل الفائزون في مسابقتي الفتيان والفتيات على 300 ألف دولار لكل منهم. فيما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار أمريكي حسب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وقد تم تنظيم بطولة المدارس الأفريقية لكرة القدم على ثلاث مراحل - المرحلة الوطنية، حيث يتم تحديد أفضل الفرق من الدول المتنافسة على المستوى الوطني ثم مرحلة ( تصفيات المناطق الافريقية )، حيث يتاهل الأفضل من مناطق الاتحاد الافريقي الستة، لبطولة المرحلة النهائية القارية، حيث يتم سيتم تتويج أفضل فرق الفتيان والفتيات في القارة .

ويذكران المباريات ضمن بطولة المدارس الأفريقية لكرة القدم تقام بثمانية لاعبين لكل فريق ، مع إمكانية اجراء عدد غير محدود من التغييرات.

وتتكون فرق بطولة المدارس الأفريقية لكرة القدم من لاعبين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا. وتستغرق المباراة الواحدة 40 دقيقة في بطولة الاتحاد الافريقي لكرة القدم للمدارس الأفريقية لكرة القدم. وهناك شوطان من 20 دقيقة يفصل بينهما 10 دقائق من الشوط الأول.



وشاركت فرق من 41 بلدا افريقيا تضم 44 الفا من الفتيان والفتيات من اطفال افريقيا في النسخة الأولى لبطولة المدارس الأفريقية لكرة القدم 2022/23 .



