"فرص البحث والتجديد في الذكاء الاصطناعي" محور لقاء رئيسة الحكومة بأحد أعضاء أكاديمية العلوم بفرنسا

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 07:56 قراءة: 0 د, 32 ث
      
مثّل البحث والتجديد في مجال الذكاء الاصطناعي، أهم محاور اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، صباح يوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة، بعضو أكاديمية العلوم بفرنسا، ERIC MOULINES، الأستاذ في مركز الرياضيات التطبيقية التابع لمدرسة البوليتكنيك بباريس.

كما تناولت المحادثة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، "فرص البحث والتجديد في الذكاء الاصطناعي الموجه نحو المجالات ذات الأولوية في تونس، لاسيما في مجال الهندسة الصناعية وحوكمة التصرف في الطاقات المتجددة، بالاضافة إلى حوكمة التصرف في المياه لمقاومة الجفاف وما يمثله من تهديد للأمن الغذائي".

وقد جرى هذا اللقاء بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير والمستشارة لدى رئيسة الحكومة، سامية الشرفي، المكلفة بتنمية رأس المال البشري.

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