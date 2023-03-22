تصفيات كأس الرابطة الافريقية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يفشل في بلوغ المرحلة النهائية

تصفيات كأس الرابطة الافريقية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يفشل في بلوغ المرحلة النهائية

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 07:55 قراءة: 0 د, 37 ث
      
فشل الاتحاد المنستيري حامل اللقب في التاهل الى المرحلة النهائية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة بعد خسارته امام نادي الديوانة السنغالي 60-76 في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء بداكار لحساب الجولة الخامسة والاخيرة.


وانهى الاتحاد المنستيري التصفيات في المركز الخامس برصيد 8 نقاط بالتساوي مع كل من الملعب المالي ونادي الديوانة السنغالي ومجمع الطاقة الرواندي ونادي ابيدجان الايفواري بينما عاد المركز السادس الى نادي كوارا فالكونز النيجيري ب5 نقاط. وخسر فريق عاصمة الرباط بفارق النقاط المدفوعة والمقبولة رهان التاهل الذي يقتصر على الفرق الاربعة الاولى.

وكان الاتحاد المنستيري فاز في الجولة الافتتاحية على الملعب المالي 78-68 وفي الجولة الثانية على كوارا فالكونز النيجيري 85-75 قبل ان يتعثر في الجولة الثالثة امام أبيدجان الايفواري 74-90 ويتغلب في الجولة الرابعة على مجمع الطاقة الرواندي 84-79.

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