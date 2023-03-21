كشف كاهية مدير بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فيصل الخميري، الثلاثاء، أن نسبة النقص الحالي بسد سيدي سالم تصل الى 83 بالمائة، إذ يحتوي حاليا على 97 مليون متر مكعب، بينما تبلغ طاقة استيعابه القصوى 580 مليون متر مكعب، أي بنقص 483 مليون متر مكعب.



وأفاد الخميري، في تصريح إعلامي، في إطار زيارة ميدانية لبعض المنشآت المائية، نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنه السد، الذي يعد من اهم السدود في المنظومة المائية بتونس، سجل أضعف مستوى امتلاء له خلال شهر نوفمبر 2022 ، حيث بلغ المستوى الأدنى آنذاك 98،98 مليون متر مكعب، وهي النسبة الأضعف منذ بداية استغلال هذه المنشأة المائية سنة 1982.



ولفت المتحدث إلى أن مستوى المياه بالسد، اي عن مستوى سطح البحر، يقدر ب 8ر99 متر، وأن نسبة امتلاء السد بلغت 17 بالمائة، مضيفا ان نسبة الإيرادات الحالية لسد سيدي سالم، منذ غرة سبتمبر2022 إلى غاية شهر مارس2023، ، قدرت ب8ر31 مليون متر مكعب، وهي نسبة ضعيفة جدا.



وعبّر المسؤول عن أمله في توفر الإيرادات الكافية للمياه الصالحة للشرب خلال شهر أفريل القادم، مشددا ان الحل الوحيد يكمن في الحوكمة الرشيدة في عملية استغلال كميات المياه لاسيما وان تونس ستشهد وضعية صعبة للغاية في التزود بالمياه خلال الفترة القادمة.



يشار إلى أن سد سيدي سالم قد أنجز سنة 1981، ليدخل طور الإنجاز سنة 1982، وتلبي هذه المنشاة المائية الحاجات من مياه الري لكل من تونس الكبرى والوطن القبلي فيما تؤمن حاجات مياه الشرب على مستوى تونس الكبرى والساحل وصفاقس. ويستغل السد لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة قصوى في حدود 36 ميغاوات، والتي تم تجاوزها السنة المنقضية لتبلغ 40 ميغاوات، كما يضطلع السد بدور حيوي في التقليل من حدة الفيضانات على مستوى ولاية منوبة بكل من الجديدة وطبربة والبطان وولاية باجة بمجاز الباب.







