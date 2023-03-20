وزير الخارجية الإيطالي: إيطاليا ستقدّم حوالي 110 ملايين أورو لفائدة تونس والشركات الصغرى والمتوسطة فيها

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 21:54 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، اليوم الإثنين، أن بلاده "ستقدّم حوالي 110 ملايين أورو لفائدة ميزانية تونس والشركات الصغرى والمتوسطة فيها، وذلك من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي"، حسب ما أفادت به وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، على هامش اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية والدفاع التابع للإتحاد الأوروبي، في بروكسيل: "نحن على اتصال دائم بالحكومة التونسية .. وأتمنى أن يتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الرئيس قيس سعيّد، لضمان الاستقرار".

وأضاف الوزير الإيطالي في هذا الصدد: "من المهم إجراء الإصلاحات، لأن التمويل مرتبط بالإصلاحات، ولمنع ظهور الإرهاب في شمال إفريقيا"، معتبرا أن "المشكلة الأساسية هي الاستقرار في شمال إفريقيا وفي تونس".






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263639



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاعتدال الربيعي
الاثنين 20 مارس 2023 | 28 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:59 18:33 15:53 12:34 06:24 04:57
Babnet
14°
 Babnet19° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1018°-1019°-919°-925°-11
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    