وزير الخارجية الإيطالي: إيطاليا ستقدّم حوالي 110 ملايين أورو لفائدة تونس والشركات الصغرى والمتوسطة فيها

أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، اليوم الإثنين، أن بلاده "ستقدّم حوالي 110 ملايين أورو لفائدة ميزانية تونس والشركات الصغرى والمتوسطة فيها، وذلك من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي"، حسب ما أفادت به وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.



وقال تاياني، على هامش اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية والدفاع التابع للإتحاد الأوروبي، في بروكسيل: "نحن على اتصال دائم بالحكومة التونسية .. وأتمنى أن يتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الرئيس قيس سعيّد، لضمان الاستقرار".



وأضاف الوزير الإيطالي في هذا الصدد: "من المهم إجراء الإصلاحات، لأن التمويل مرتبط بالإصلاحات، ولمنع ظهور الإرهاب في شمال إفريقيا"، معتبرا أن "المشكلة الأساسية هي الاستقرار في شمال إفريقيا وفي تونس".













