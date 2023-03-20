بودن تستقبل عددا من أطفال المراكز المندمجة للشباب والطفولة من فاقدي السند العائلي وذوي الاعاقة بالكاف

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 19:18 قراءة: 0 د, 37 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أمس الاحد بمناسبة عطلة الثلاثي الثاني، عددا من أطفال المراكز المندمجة للشباب والطفولة من فاقدي السند العائلي وذوي الاعاقة بكل من الكاف وساقية سيدي يوسف واستمعت إلى مقترحاتهم ومشاغلهم.

واطلع الاطفال على قصر رئاسة الحكومة بما يحتويه من مميزات تاريخية ومعمارية وحضارية اذ قاموا بجولة في مختلف أرجاء القصر وأجنحته التاريخية بكل رمزيتها ووظائفها، وتعرفوا على النمط الهندسي والمعماري الثري عبر أهم الحقبات التاريخية التي مرّ بها.، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم.

وأشار البلاغ الى أن هذه الزيارة تتنزل في إطار تعريف الاجيال القادمة باهم المعالم التاريخية بصفة خاصة وتاريخ تونس بصفة عامة.

وبيّن أن هذه الزيارات ستتواصل خلال هذه العطلة المدرسية حتى يتمكن عدد كبير من الاطفال من زيارة قصر الحكومة بالقصبة والاطلاع على مختلف مكوناته.





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