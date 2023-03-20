سيكون لزوار مدينة العلوم بتونس موعد يوم غرة أفريل القادم مع سهرة فلكية ابتداء من الساعة التاسعة ليلا تتخللها محاضرات وورشات علمية ورصد للقمر في التربيع الاول وكذلك كوكب المريخ، حسب ما أفاد به المكلف بالاعلام بمدينة العلوم بتونس، حسان الطاهري.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن زوار المدينة (من أولياء وتلاميذ وعموم المواطنين) سيتمكنون من حضور برنامج علمي متكامل من خلال رصد القمر والمريخ وذلك باشراف مؤطرين علميين من مدينة العلوم للاجابة عن استفسارات المواطنين وتفسير الظواهر العلمية.



وسيتخلل السهرة الفلكية، حسب ذات المصدر، محاضرة حول مهمة "أبولو" للقمرالتي قادت، منذ 50 سنة، الى نزول أول انسان على سطح القمر، وذلك فضلا عن ورشات حول علم الفلك الرقمي بطريقة مبسطة والسياحة النجمية.



كما تنظم مدينة العلوم بتونس وفرعها بولاية تطاوين حوالي 60 ورشة علمية بمناسبة عطلة الثلاثي الثاني لفائدة التلاميذ من مختلف المراحل التعليمية والعموم وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 مارس الى 2 أفريل 2023.



وستنظم مدينة العلوم بتونس وفق الطاهري، معرض كتاب الطفل والكتاب العلمي يومي 21 و 22 مارس الجاري بمشاركة 20 دار نشر و 8 مؤسسات ناشئة وسيتخلل المعرض ورشات تتضمن عروضا لانشطة علمية بالواقع المعزز واشرطة وثائقية حول صناعة الكتاب ومراحله.



وستحتفل مدينة العلوم بتونس باليوم العالمي للقباب الفلكية يوم 25 مارس الجاري من خلال تنظيم سلسلة من العروض حول الكواكب والمجموعة الشمسية والنجوم بالقبة الفلكية وستوظف تخفيضات على اسعار التذاكر بنسبة 50 بالمائة.



وسيكون لتلاميذ المرحلة الاعدادية موعدا مع مدرسة الربيع في الحمض النووي يومي 28 و 29 مارس الجاري، وفق المكلف بالاعلام بالمدينة.



