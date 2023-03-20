بمناسبة عيد الاستقلال ...مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يدعو الى التصدي لمحاولات التخلي عن المكتسبات الحداثية

رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي
Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 48 ث
      
بمناسبة احياء ذكرى الاستقلال، دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة،  جميع القوى التقدمية بالبلاد إلى التصدّي لكافة محاولات التخلّي عن المكتسبات الحداثية وإلى العمل على تطويرها

وأكد المرصد في بيان له الاثنين، على الحفاظ على مبدأ مدنية الدولة والتنصيص عليه وعلى وجوب احترام قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان في الدستور داعيا الى دعم الحريات الفردية والجماعية ولاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية الضمير والمعتقد.
واقترح تطوير القوانين في اتجاه المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل والعمل على القيام بمراجعة جذرية للسياسة الخارجية لاستعادة المكانة التي كانت تونس تحظى بها في المحافل الدولية لتسترجع تونس هيبتها التي عُرفت بها منذ عقود كدولة مدنيّة مُتحضّرة".
وهنأ المرصد التونسيين بعيد الاستقلال، العيد الوطني الذي قال ان السلطة لم تعد تُعيره السلطة منذ سنوات الأهمية التي يستحقها" مضيفا ان أسس الدولة المدنية الحديثة التي وضعها ثلّة من النخبة الوطنية إبّان الاستقلال ، ما زلنا إلى اليوم ننعم ببعض آثارها، رغم المحاولات المُتكرّرة للتراجع عنها والالتفاف عليها من قبل القوى المحافظة والرجعية.

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