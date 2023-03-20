تونس سجلت تراجعا لانتاج دجاج اللحم بنسبة 9ر2 بالمائة خلال فيفري 2023

أنتجت المداجن التونسية، خلال شهر فيفري 2022، قرابة 7ر22 ألف طن من لحم الدجاج مما شكل تراجعا بنسبة 9ر2 بالمائة عن بيانات نفس الفترة من سنة 2021 في حين زاد انتاج البيض المعهد للاستهلاك بنسبة 2ر4 بالمائة.



وتاتي هذه البيانات التي أوردها المرصد التونسي للفلاحة، اياما قبل حلول شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على اللحوم البيضاء والبيض المعد للاستهلاك مما دفع وزارة التجارة مؤخرا الى اللجوء الى تحديد الاسعار.



وارتفعت اسعار اللحوم البيضاء المتداولة خلال شهر فيفري 2022 بنسبة 7ر11 بالمائة مقارنة بنفس المعطيات المسجلة خلال شهر فيفري 2021 لكنها زدات بنسبة 8ر41 بالمائة مقارنة باسعار 2022.



وسجلت اسعار البيض المعهد للاستهلاك ارتفاعا بنسبة 7ر45 بالمائة خلال فيفري 2022 مقارنة بنفس الفترة من 2021 في حين زادت بنسبة 7ر3 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2023 .



ودفع تقلب الاسعار وزارة التجارة وتنمية الصادرات الى تحديد سعر بيع الدجاج للطبخ للعموم عند 8700 مليم الكلغ والبيض عند مستوى 1480 مليم الأربع بيضات.



وتأتي هذه الإجراءات في وقت بلغت فيه نسبة التضخم في تونس مستوى 4ر10 بالمائة، في شهر فيفري 2023، مقابل 2ر10 بالمائة خلال شهر جانفي 2023، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم 5 مارس 2023 .











