تونس تزيد ايراداتها من تصدير زيت الزيتون بنسبة 8ر46 بالمائة خلال الاشهر الاولي من موسم 2022-2023

تونس تزيد ايراداتها من تصدير زيت الزيتون بنسبة 8ر46 بالمائة خلال الاشهر الاولي من موسم 2022-2023

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 11:37 قراءة: 0 د, 53 ث
      
ارتفعت ايرادات تونس من تصدير زيت الزيتون الى 1334مليون دينار خلال الفترة المتراوحة بين نوفمبر 2022 و فيفري 2023 محققة زيادة بنسبة 8ر46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.

وصدرت تونس، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، ضمن نشريته اليقظة، قرابة 89 الف طن من زيت الزيتون خلال 4 اشهر الاولي من موسم 2022-2023 مما يعد زيادة بنسبة 3ر3 بالمائة عن بيانات الموسم السابق.

وسجلت اسعار تصدير زيت الزيتون التونسي الى الاسواق الخارجية ارتفاعا بنسبة 2ر42 بالمائة علما وان سعر انتاج زيت الزيتون البكر تعد شبه مستقرة على مستوى اغلب الاسواق الدولية في ظل تراجع طفيف للاسعار باليونان وارتفاعا طفيف بالمغرب والجزائر وتونس.

وسجل الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موفي فيفري 2023، فائضا بنحو 1ر1 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 5ر137 مليون دينار خلال فيفري 2022 مدفوعا أساسا بتباطؤ نسق توريد الحبوب وارتفاع صادرات زيت الزيتون 6ر29 بالمائة.

وتشير البيانات الى تراجع انتاج تونس من الزيتون الى 900 الف طن خلال موسم 2022-2023 مما سيوفر زهاء 180 الف طن من زيت الزيتون مقابل 2ر1 مليون طن من الزيتون و 240 الف طن خلال الموسم الماضي.




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