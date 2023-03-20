وزارة الخارجية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال "الديبلوماسية التونسية تجدّد العهد لمزيد بذل الجهد للمحافظة على مكتسبات الوطن ورعاية مصالحه"

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 10:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
بمناسبة الذكرى السابعة والستّين لعيد الإستقلال، اصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بيانا قالت فيه ان الديبلوماسية التونسية تجدّد العهد لمزيد بذل الجهد من أجل المحافظة على مكتسبات الوطن ورعاية مصالحه بما يستجيب لآمال شعبنا وتطلعاته المتجددة عبر التاريخ لتعزيز سيادة تونس ومناعتها.

وجاء في بيان الوزارة، ان يوم 20 مارس 2023، هو مناسبة لتخليد تضحيات أجيال من التونسيين والتونسيات الذين ناضلوا من أجل نيل الاستقلال وبناء دولة وطنية ذات سيادة يتمتع مواطنوها بالحرية والعدالة والكرامة.

واعربت وزارة الخارجية في بيانها "عن الفخر والاعتزاز باحياء هذه الذكرى مستذكرة التضحيات الجسام والدور المحوري الذي لعبته الدبلوماسية التونسية في الاعتراف دوليا ببلادنا وارساء علاقات أخوة وصداقة وتعاون مع كافة شركائنا".

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