وزير التعليم العالي: نحو تقديم مشروع قانون لإحداث وكالة مرافقة الطلبة الدوليين

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير مساء اليوم بمعلم الرباط الأثري بالمنستير على تظاهرة يوم الطالب الدولي بجامعة المنستير بحضور رؤساء العديد من الجامعات العربية وبمشاركة ثلة من الطلبة التونسيين والدوليين .



وأعلن الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقترح خلال الأيام القادمة عن مشروع قانون متعلق بإحداث وكالة خاصة بمرافقة الطلبة الدوليين والذي بلغ حاليا لمساته الأخيرة مؤكدا "أنّ استقطاب الطلبة الدوليين الى تونس مسألة ثابتة وهي من أهم النقاط التي تشتغل عليها الوزارة قائلا ان ر أن تونس بلد مضياف وقبلة للعديد من الطلبة من دول القارة الإفريقية التي نعتز بإنتمائنا إليها ولنا اتفاقيات مع 42 دولة افريقية في المجال ".



وثمن الوزير تظاهرة يوم الطالب الدولي بجامعة المنستير التي تنظمها جامعة المنستير سنويا على شرف طلبتها الدوليين وما "تميزت به من أجواء احتفالية ممتازة وتلك هي تونس التي نعرفها ونحبها" وفق تعبيره.



وبيّن المنصف بوكثير بخصوص الترفيع في عدد الطلبة الدوليين بكليات الطب وغيرها أنّ "الوزارة لا تمانع ولكن هناك معايير هدفها الأساسي المحافظة على قيمة الشهادة العلمية التونسية التي لن نحيد عنها خاصة وأنّ نوعية التكوين وجودته وهو هدف استراتجي".

واشار في هذا الاطار الى انه تم إحداث في جوان 2022 الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد الذي سيطبق على الجميع مضيفا الى ان العديد من المؤسسات الجامعية تحصلت على الاعتماد الدولي وهو "توجه الوزارة ومؤسستها الجامعية التي تركز على الجودة والاعتماد وستظل بلدا منفتحا ومفتوحا". وفق تعبيره وزير التعليم العالي .

وأكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة في تصريح لمكتب "وات" بالمنستير أنّ يوم الطالب الدولي بجامعة المنستيريعد نشاطا متميزا وجميلا يعبر عن مدى استيعاب الدولة التونسية والجامعات التونسية للثقافات المختلفة للعديد من الدول.



وأجمع العديد من الطلبة الدوليين من موريتانيا والنيجر والكوت دي فوار والكونغو وغينيا كوناكري وفلسطين على أهمية يوم الطالب من بينهم رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع تونس أحمد سحويل الذي اعتبر أنّ هذا اليوم يعد فرصة للتعريف بالثقافة الفلسطينية التي يحاول الاحتلال الصهيوني طمسها ولإثبات الذات وللتعرف على ثقافات أخرى.

وكان الوزير عاين قبل ذلك في إطار هذه التظاهرة معرضا للصناعات التقليدية وأكلات أعدها طلبة دوليون وعرضا للأزياء من جنسيات مختلفة وآخر لطلبة المعهد العالي للموضة بالمنستير. وتولى تكريم الطلبة الدوليين المشاركين في هذه التظاهرة.



