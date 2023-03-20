احتفالات الاتحاد المنستيري بالماوية(100 ) - مباراة استعراضية في كرة القدم بين قدامى الاتحاد والترجي التونسي

احتفالات الاتحاد المنستيري بالماوية(100 ) - مباراة استعراضية في كرة القدم بين قدامى الاتحاد والترجي التونسي

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 06:47 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يحتفل الاتحاد المنسيري هذا العام بمائويته . ويتزامن الاحتفال ببروز النادي بتميز نتائجه في فرعي كرة القدم والسلة بالخصوص كمتراهن قوي على الصعيدين المحلي والقاري .

ويخوض فريق كرة السلة حاليا تصفيات كاس الرابطة الافريقية للاندية (بال) لكرة السلة بالسنغال كما تاهل فريق كرة القدم الى ربع نهائي مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

وفي اطار الاحتفالات بالمائوية انتظمت يوم أمس بالمنستير مباراة استعراضية بين قدماء فريقي كرة القدم للاتحاد الرياضي المنستيري و الترجي الرياضي التونسي وتخللها حفل تكريم لعدد من المسؤولين و الرياضين القدامى للفريق . ..


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