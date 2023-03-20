اختتمت يوم أمس بكلية الطب بالمنستير الدورة 55 لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية الذي استضافته جامعتي سوسة والمنستير منذ 18 مارس 2023 بمشاركة 220 رئيس جامعة من 22 دولة عربية ورؤساء منظمات عربية ودولية.



وأفاد وزير التعلم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير في تصريح لــ (وات) على هامش اختتام المؤتمر، أنّ هذه الدورة "حققت نسبة حضور حطمت الأرقام القياسية مما يدل على أن تونس وجهة دائما مطلوبة".



وقدمت تونس التي تؤمن بالعمل العربي المشترك خلال المؤتمر عدّة مقترحات لتشبيك الجامعات العربية وتبادل الخبرات والقيام بمشاريع بحث مشتركة حول مواضيع تهم المواطنين بالدول العربية على غرار التحوّل الرقمي، والأمن الغذائي والأمن الطاقي وخاصة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.



كما اقترحت اقتصاد المعرفة خدمة للتنمية الجهوية "إذ نريد أن تكون نتائج الأبحاث العلمية موضوعة على ذمة التنمية الاقتصادية" حسب الوزير. وبيّن بوكثير أنّ تونس متقدمة كثيرا في مجال العلم المفتوح إذ أن وزارته تشتغل منذ سنوات على ذلك مع المنظمات العالمية ولكنها تريد التقدم أكثر

ومن جهته، أفاد أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة، أنّ من أبرز المواضيع الهامّة التي تطرقوا لها خلال هذا المؤتمر التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، والعلم المفتوح وهو إحدى مبادرات اليونسكو ، علاوة على الأعمال الخاصة بالاتحاد فقد وقع اعتماد ميزانية الاتحاد بالإجماع، ومناقشة نشاطه وأنشطة وأعمال 40 جمعية ومجلس ومركز تابعين له.



وأوصى المؤتمر العام بزيادة نشاط الجمعيات باعتبارها العناصر الأساسية المنتشرة في أرجاء الوطن العربي

وأكد أنّ هناك إجماع من رؤساء الجامعات على النشاط المتميز لاتحاد الجامعات العربية إذ ساعد في فترة كورونا الجامعات مساعدة كبيرة جدّا في التحوّل إلى التعلم الرقمي.



وراجع المؤتمر العام أنشطة الاتحاد وعلاقاته مع المؤسسات الدولية و"كان رد كلّ رؤساء الجامعات ايجابيا جدّا" حسب سلامة

وبيّن عمرو عزت سلامة، أنّ من بين المشاريع التي يشتغل عليها الاتحاد مشروع التصنيف العربي للجامعات، ومشروع منصة أعضاء هيئة تدريس الجامعات العربية الذي يهدف انجاز قاعدة بيانات لهيئة التدريس في الدول العربية ليمكن الاستفادة من خبراتهم ويمكنهم تكوين شبكات علمية فيما بينهم، والقيام بأبحاث مشتركة ومجلات مشتركة، وفتح المنصة بعد ذلك للمجتمع.



ووقّع يوم الأحد، الاتحاد اتفاقية مع اتحاد التربية لدول الخليج العربي ستكون مفيدة لتطوير كليات التربية هناك وفي الوطن العربي ككل حسب أمين عام الاتحاد علاوة على توقيع جامعتي سوسة والمنستير لعدة اتفاقيات مع جامعات عربية لإقامة علاقات تعاون علمي وعملي في خصوص البحث العامي والتدريس لتنمية مؤهلات الطلبة والباحثين وكذلك الإداريين.





