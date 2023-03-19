حجز كمية 12394 وحدة من الاحذية واللعب الموردة بمخزن غير مصرح به بمنطقة الحرايرية

Publié le Dimanche 19 Mars 2023 - 16:06 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس بالتنسبق مع مصالح الفرقة الوطنية لمقاومة الاجرام بالحرس الوطني من حجز كمية 12394 وحدة من الاحذية واللعب الموردة بمخزن غير مصرح به بمنطقة الحرايرية (ولاية تونس)، وذلك في اطار تنفيذ البرنامج الوطني للتصدي للاحتكار والمضاربة غبر المشروعة بمسالك التوزيع
وافادت مصالح المراقبة الاقتصادية بان المخزن غير المصرح به بجهة الحرايرية يتم استغلاله من طرف شخص لممارسة نشاط خزن وتوزيع الأحذية واللعب بطرق ملتوية ومخالفة للتراتيب الجاري بها العمل
وتم تامين المحجوز لدى مخازن الديوانة التونسية في انتظار استكمال اجراءات تحرير محضر البحث ضد المعني بالامر واحالته على أنظار القضاء من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية...

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