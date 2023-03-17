طاقم تحكيم تونسي بقيادة الصادق السالمي سيدير المبارة الودية بين منتخبي المغرب والبرازيل

سيدير الحكم التونسي الصادق السالمي المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي يوم السبت القادم 25 مارس بملعب ابن بطوطة بطنجة.

وسيساعده في ادارة المباراة مواطناه خليل الحساني و محمد بكير.



ويأتي اللقاء بعد مضي نحو 25 سنة من المباراة التي جمعت المنتخبين في اطار الدور الأول لنهائيات كأس العالم التي دارات بفرنسا في 1998 والتي أنتهت لمصلحة منتخب ال"سيلسياو" بثلاثية نظيفة.



