كرة اليد: الطاهر الزوالي مدربا جديدا لمكارم المهدية

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 13:11 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلنت الهيئة التسييرية لمكارم المهدية تعيين الطاهر الزوالي مدربا جديدا لفريق كرة اليد.
وجاء ذلك اثر قرار فسخ عقد المدرب أنور جعفر بالتراضي، عقب الخسارة أمام نسر الطبلبة بنتيجة 24 - 23 ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة النخبة
يذكر أنّ مكارم المهدية يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة النخبة برصيد 38 نقطة.

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