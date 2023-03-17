كرة اليد: الطاهر الزوالي مدربا جديدا لمكارم المهدية

أعلنت الهيئة التسييرية لمكارم المهدية تعيين الطاهر الزوالي مدربا جديدا لفريق كرة اليد.

وجاء ذلك اثر قرار فسخ عقد المدرب أنور جعفر بالتراضي، عقب الخسارة أمام نسر الطبلبة بنتيجة 24 - 23 ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة النخبة

يذكر أنّ مكارم المهدية يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة النخبة برصيد 38 نقطة.



