رخصت وزارة النقل لكل الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لاستغلال سفرات إضافية على شبكات خطوطها بمناسبة عطلة الربيع.



ويشكل قرار الوزارة اهم ركائز برنامج استثنائي سيتم تنفيذه أيام 17 و18 و19 مارس 2023 و1 و2 و3 أفريل 2023، يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة من حيث الرفاهة والسلامة.



وأضافت الوزارة انها ستقوم بتمكين الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن من تراخيص استثنائية للقيام بسفرات خارج خطوطها الى جانب تكليف فرق من مراقبي الوزارة لمتابعة سير البرنامج على مستوى محطات النقل البري بكامل تراب الجمهورية.







