وزيرة التجارة: حجم المبادلات بين تونس ومصر لا يعكس تميّز العلاقات السياسية بين البلدين

بلغ مجموع المبادلات التجارية التونسية المصرية في سنة 2022 حوالي 1165 مليون دينار ''وهو ما لا يعكس تميز العلاقة على المستوى السياسي ومتانة الروابط التاريخية بين تونس ومصر"، وفق ما كشفته وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب.



وأكدت بن رجب خلال لقاء جمعها، امس الخميس، بسفير جمهورية مصر في تونس، إيهاب فهمي، ضرورة دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري، وفق بلاغ صادر عن الوزارة



واقترح فهمي تنظيم منتدى اقتصادي في تونس لدعم العلاقات التجارية وفتح آفاق تعاون أوسع يشمل مختلف المجالات

الواعدة مع إيلاء الأهمية اللازمة لقطاع النقل واللوجستيك لما له من دور في تنمية المبادلات التجارية.



ودعا الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي تطرق بالخصوص الى سبل العمل على الارتقاء بمسار العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنفيذ توصيات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، إلى التسريع في عقد اللجنة التجارية المشتركة لتكون مناسبة للتباحث في السبل الكفيلة لمزيد تسهيل انسياب السلع بين البلدين، وفق المصدر ذاته.







