وزارة المالية تفتح الى حدود يوم 24 مارس 2023 باب الترشح لمنصب مدير عام للبنك الوطني الفلاحي

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 10:44 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلنت وزارة المالية عن فتح باب الترشح لاختيار مدير عام على راس البنك الوطني الفلاحي، عمومي، على ان ينتهي آخل اجل لقبول الترشحات يوم 24 مارس 2023 .

واشارت الوزارة في بلاغ لها الجمعة ان المنصب مفتوح امام كل شخص حامل للجنسية التونسية ويستجيب لحزمة من المتطلبات التي تفرضها طبيعة الخطة والتي تضمنتها وثيقة العناصر المرجعية لهذه الخطة.

ودأبت وزارة المالية، خلال السنوات الاخيرة، وفي اطار الاجراءات المعتمدة على مستوى حوكمة القطاع البنكي الى فتح الترشحات لمنصب المدير العام للبنوك العمومية على غرار بي هاش بنك.

وكان مجلس ادارة البنك الوطني قرر يوم 9 مارس 2023 تكليف أحمد بن مولاهم، مديراعاما بالنيابة بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي خلفا للمنذر الأكحل.


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