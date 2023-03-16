حركة النهضة تعبّر عن عدم اعترافها بالبرلمان

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 22:02 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أكدت حركة النهضة، عدم اعترافها بما وصفته ب"برلمان ال10 بالمائة"، (في إشارة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية) وقالت إن هذا البرلمان "يعمل في ظلّ تعتيم إعلامي، بلا شرعية ولا مصداقية ولا صلاحيات".

واعتبر المكتب التنفيذي للحركة، في بيان أصدره مساء يوم الخميس، عقب اجتماعه الدوري، أن "خيارات سلطة 25 جويلية وسياساتها، أوقعت البلاد التونسية في العزلة وتدفع بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية نحو الانهيار وتزيد كل يوم من تفشّي الفقر واليأس بين أبناء الشعب".

واعرب في جانب آخر، عن تنديده الشديد بإيقاف عبد الفتاح التاغوتي، مسؤول مكتب الإعلام في النهضة، مطالبا ب"الإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين السياسيين"، حسب ما جاء في نص البيان الذي جدد "التمسّك بالنضال السلمي، إلى جانب كل القوى الوطنية، من أجل استعادة الديمقراطية التي توحّد التونسيين والتونسيات".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263442



En continu...

Toutes les news...
انتهاء الحسوم
الجمعة 17 مارس 2023 | 25 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:30 15:52 12:35 06:28 05:02
Babnet
Babnet20° Babnet % 100 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-623°-1020°-1118°-1418°-14
  • Avoirs en devises
    22038,0

  • (16 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32622 DT        1$ =3,12000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 mars)   843,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   