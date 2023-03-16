وزير الخارجية يلتقي في نواكشوط أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونائبة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني

وزير الخارجية يلتقي في نواكشوط أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونائبة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 19:53 قراءة: 0 د, 57 ث
      
مثّلت "العلاقات الممتازة بين تونس وكافة دول الخليج العربية"، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، نبيل عمّار بأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، جاسم محمد البديوي وذلك على هامش مشاركته بنواكشوك (موريتانيا)، في أشغال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتمّ خلال اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، التأكيد بين الطّرفين على ضرورة "العمل المشترك من أجل الإرتقاء بعلاقات التعاون بين تونس والمجلس، انطلاقا من الإرادة المشتركة التي تحدو الجانبين، وتجسيدا للقرارات الصادرة عن قادة دول مجلس الخليج في تقديم كل الدعم لتونس"، مع الإعراب عن التطلع إلى "مأسسة هذه العلاقة، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين تونس وهذه المنظمة الإقليمية".

من جهة أخرى التقى نبيل عمّار، بالعاصمة الموريتانية، نائبة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا التي تولّت بالمناسبة تقديم مرشحة بلادها لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، خلال الانتخابات التي ستجري بجينيف، منتصف ماي 2023.

ومثل اللقاء مناسبة لبحث علاقات التعاون الثنائي، والتأكيد على أهمية المحافظة على حوار دائم وتشاور بناء بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أكد الجانبان على ضرورة "إيجاد مقاربة شاملة وتشاركية لقضية الهجرة، تتلازم فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية"، حسب ما جاء في بلاغ ثان للوزارة.

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