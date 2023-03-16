دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية تحت 20 عاما - الجولة الثانية - فوز المنتخب المغربي على نظيره التونسي 3-0

فاز المنتخب المغربي على نظيره التونسي بنتيجة 3/صفر في مقابلة الجولة الثانية لدورة إتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات كرة القدم النسائية تحت 20عاما التي دارت يوم الخميس 16مارس في ملعب الكرم.

وسجلت أهداف المنتخب المغربي عنبر بصير في الدقيقة 14 وأمل شرخان في الدقيقة 40 زائد 2 ودانيا بوستة في الدقيقة 54.

والملاحظ أن حارسة مرمى المنتخب التونسي منال بن محمد تحصلت على ورقة حمراء في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة، يصبح في رصيد المنتخب المغربي اربع نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى ضد الجزائر 1/1 بينما بقي المنتخب التونسي في المرتبة الأخيرة بلا رصيد بعد خسارته في الجولة الأولى ضد المنتخب المصري 3/1.





