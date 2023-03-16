نابل: الكشف عن مذبح عشوائي ببني خيار وحجز 1590 كغ من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك

على إثر إشعار صادر عن مركز الحرس الوطني بدار شعبان الفهري من ولاية نابل، داهم فريق رقابة تابع للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل، أمس الأربعاء، مذبحا عشوائيا بمستودع غير مكتمل البناء كائن بعقار فلاحي ببني خيار، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بنابل عمر السليمي.

وأضاف السليمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمت مداهمة المستودع بالشراكة مع أعوان مركز الحرس الوطني بدار شعبان الفهري وأطباء بياطرة تابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وتبيّن أنّه معد لذبح الدواجن بصفة منافية للصيغ القانونية المعمول بها، حيث تم تسجيل غياب المراقبة الصحية البيطرية وعدم توفر المستويات الدنيا للبنية التحتية والتجهيزات بما يتنافى مع القوانين المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن ويعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر.

وأكد، في السياق ذاته، أنه تم حجز وإتلاف 1590 كغ من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك باعتبارها تشكل خطرا على صحة وسلامة الإنسان وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة.



