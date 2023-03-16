أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس، عن فتح شبابيك البنوك للمواطنين يوم السبت 18 مارس 2023 من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار ويأتي هذا الإجراء ضمانا لحسن سير المعاملات بمناسبة عطلة عيد الاستقلال ( يوم الاثنين 20 مارس ) وبغرض انجاز العمليات المتعلقة بالتنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواه كما تقرر أن يفتح البنك المركزي التونسي شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافة الفروع خلال ذات اليوم والتوقيت، قصد انجاز العمليات المتعلقة بالدفوعات ودعا البنك في بلاغه، المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الالكتروني خلال هذه العطلة وشدد على ضرورة تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للأوراق النقدية والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني ، علاوة عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن
بمناسبة عيد الاستقلال : فتح شبابيك البنوك يوم السبت 18 مارس 2023
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