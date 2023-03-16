بمناسبة عيد الاستقلال : فتح شبابيك البنوك يوم السبت 18 مارس 2023

بمناسبة عيد الاستقلال : فتح شبابيك البنوك يوم السبت 18 مارس 2023

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 16:15 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن  البنك المركزي  التونسي في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس، عن فتح  شبابيك البنوك للمواطنين يوم السبت  18 مارس 2023  من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار ويأتي  هذا الإجراء ضمانا لحسن سير المعاملات بمناسبة  عطلة عيد الاستقلال ( يوم الاثنين 20 مارس ) وبغرض انجاز العمليات المتعلقة بالتنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواه كما تقرر أن يفتح  البنك المركزي التونسي شبابيكه بمقره الرئيسي  وبكافة الفروع خلال ذات  اليوم  والتوقيت، قصد  انجاز العمليات المتعلقة بالدفوعات ودعا البنك في بلاغه، المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الالكتروني خلال هذه العطلة وشدد على ضرورة تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للأوراق النقدية والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني ، علاوة عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن    

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