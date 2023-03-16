وزارة المالية: قطاع المحروقات يستحوذ على 6ر63 بالمائة من مخصصات الدعم الحكومي خلال سنة 2022

استحوذ قطاع المحروقات، وفق بيانات وقتية، على 6ر63 بالمائة من اجمالي مبالغ الدعم التي وجهتها تونس في اطار ميزانية الدولة لسنة 2022 والبالغة زهاء 9ر11 مليار دينار.



وصدرت هذه الأرقام ضمن وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى ديسمبر 2022، التي نشرتها وزارة المالية، امس الأربعاء، لتقديم حوصلة حول اهم مصادر التمويل ومجالات الانفاق المتعلقة بميزانية الدولة.



وتشير البيانات الى ان مبلغ الدعم بلغ نحو 7ر4 مليار دينار سنة 2019 و 4ر4 مليار دينار سنة 2020، و 6 مليار دينار مع موفي ديسمبر 2021 و 9ر11 مليار دينار مع موفي ديسمبر 2022 .



ووجهت تونس زهاء 6ر7 مليار دينار لدعم المحروقات مع موفى ديسمبر 2022، مقابل 3ر3 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2021 في حين ارتفعت مخصصات دعم المواد الأساسية من 2ر2 مليار دينار مع موفي ديسمبر 2021 الى 7ر3 مليار مع موفى ديسمبر 2022 .



وتأتي المواد الأساسية في المرتبة الثانية على مستوى الموارد الموجهة للدعم من خلال حصولها على حصة تقارب 4ر31 بالمائة في حين يستفيد قطاع النقل من 5 بالمائة من المخصصات والتي تقارب 600 مليون دينار.



وتصدرت نفقات التأجير، قائمة نفقات ميزانية الدولة من خلال حصولها على حصة تقاب 8ر41 بالمائة تليها التدخلات بنسبة 5ر35 بالمائة والتمويل بنسبة 2ر9 بالمائة و الاستثمار بنسبة 9 بالمائة و التسيير بنسبة 3ر4 بالمائة في حين استفادت العمليات المالية بـ 26ر0 بالمائة من النفقات.











