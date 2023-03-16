وزير الخارجية وسفير أوكرانيا بتونس يتباحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية وسفير أوكرانيا بتونس يتباحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 14:27 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تمحور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بسفير أوكرانيا بتونس فولوديمير خومانيتس امس حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

كما تطرق اللقاء ،وفق بلاغ اليوم الخميس لوزارة الخارجية، الى أهمية تطوير مجالات التعاون وتنويعها "لاسيما في المجال التجاري وخاصّة في ظلّ التداعيات السلبية الهامّة للحرب الدائرة على الاقتصاد التونسي."

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263398



En continu...

Toutes les news...
الخميس 16 مارس 2023 | 24 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:29 15:51 12:35 06:29 05:03
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1020°-923°-1020°-1119°-15
  • Avoirs en devises
    22041,4

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33260 DT        1$ =3,12012 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   1038,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   