وزير الخارجية وسفير أوكرانيا بتونس يتباحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

تمحور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بسفير أوكرانيا بتونس فولوديمير خومانيتس امس حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



كما تطرق اللقاء ،وفق بلاغ اليوم الخميس لوزارة الخارجية، الى أهمية تطوير مجالات التعاون وتنويعها "لاسيما في المجال التجاري وخاصّة في ظلّ التداعيات السلبية الهامّة للحرب الدائرة على الاقتصاد التونسي."



