ابراهيم بودربالة :"البرلمان سينظر في المسائل القانونية المتعلقة بتصريح النواب بمكاسبهم"

أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أن مجلس نواب الشعب وادارته، سينظران في المسائل القانونية المتعلقة بالتصريح بالمكاسب لنواب الشعب، للقيام بما يلزم بخصوص هذا الاجراء.



وبين رئيس المجلس في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن لجنة النظام الداخلي التي باشرت عملها رسميا أمس الأربعاء ستتولى العمل على جميع النقاط المتعلقة بواجبات وحقوق النواب بما في ذلك التصريح بمكاسبه .



يشار الى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في فصله الخامس على أن النواب مطالبون بالتصريح بمكاسبهم، وعلى أنه يجب أن يقوموا بذلك، "في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم" .



من جهة اخرى أوضح ابراهيم بودربالة بأن لجنة النظام الداخلي ستحدد التوجهات العامة بخصوص عمل نواب الشعب، خاصة المتعلقة باقرار العمل بآلية الكتل البرلمانية، مضيفا ان اللجنة انطلقت في صياغة النظام الداخلي للبرلمان الجديد.



وقد عقدت لجنة النظام الداخلي اجتماعها الرسمي الأول أمس بحضور رئيس مجلس نواب الشعب ، وأسفرت الانتخابات المتعلقة بمكتب اللجنة على تولي النائب عماد أولاد جبريل رئاستها وسامي الرايس نائبا للرئيس ويوسف طرشون وغسان يامون مقرران للجنة

.ودعا رئيس مجلس نواب الشعب خلال اشرافه على هذا الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في إعداد النظام الداخلي، معربا عن أمله في أن تدور أشغال اللجنة في جوّ من التناغم والوفاق بين مختلف الأعضاء للتوصّل إلى إنهاء هذه المهمة في اقرب الآجال

وتواصل لجنة النظام الداخلي اجتماعاتها، لاتمام العمل على صياغة نظام داخلي جديد للبرلمان يتوافق مع جاء بدستور 25 جويلية 2021.











