وزير الشباب والرياضة يزور المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس

زار وزير الشباب والرياضة كمال دقيش امس المركز الثقافي والرياضي للشباب بين عروس وتفقد مدى جاهزية مختلف الفضاءات الرياضية الداخلية والخارجية للمركز.



وعاين الوزير بالمناسبة ملاعب كرة القدم والسلة وكرة اليد والتنس وكرة السرعة والفضاءات المغطاة للرياضات الفردية والدفاعية وقاعة البولينغ وقاعة العرض التي تتسع لـ500 متفرج، إضافة إلى قاعة سينما وقاعات متعددة الوظائف والمكتبة متعددة الوسائط.

كما تحادث مع عدد من الشباب الناشط ضمن مكونات المجتمع المدني والجمعيات الرياضية بالجهة، حول أبرز مشاغلهم وإنتظاراتهم من المركز ليتم إعتمادها في برمجة خدمات مختلف النوادي ليكون منفتحا على محيطه.

واكد بالمناسبة على أهمية تقديم أنشطة خاصة بالشباب ذوي الإحتياجات الخصوصية، مع الدعوة لضرورة الحفاظ على هذه المنشأة التي تعد مكسبا هاما لشباب الجهة.



يذكر ان المركز الثقافي والرياضي للشباب بين عروس. انجز في إطار اتفاقية شراكة بين الجانبين التونسي والصيني وبتمويل من الصين.



